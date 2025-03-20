Ученые выяснили, ухудшаются ли мышление и память при менструации

Международная группа ученых из США, Китая и Австралии развеяла миф о том, что когнитивные способности женщин меняются на протяжении всего менструального цикла. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

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К такому выводу ученые пришли в результате анализа более 100 ранее опубликованных исследований, посвященных влиянию менструального цикла на работу мозга. По словам исследователей, существует расхожее заблуждение о том, что фолликулярная фаза (менструальное кровотечение) негативно влияет не только на психоэмоциональное состояние женщин, но и на их умственные способности.

В рамках отобранных исследований участницы прошли 3943 когнитивных теста в различные периоды менструального цикла. В результате не было обнаружено никаких признаков ухудшения мышления или памяти ни в одном периоде ежемесячных гормональных изменений. Ученые также также не смогли найти признаков того, что менструальный цикл влияет на способность женщины выполнять логические задачи.