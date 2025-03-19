Ученые научились справляться с побочными эффектами лечения рака груди

Финские ученые из Университета Турку доказали, что пересадка лимфатических узлов может эффективно лечить лимфедему — отек руки, который часто возникает после операции по удалению рака молочной железы. Исследование опубликовано в научном журнале Plastic & Reconstructive Surgery (PRS).

Лимфедема развивается у 20–40% женщин, перенесших удаление подмышечных лимфатических узлов и лучевую терапию. Это состояние связано с нарушением лимфооттока, что приводит к скоплению жидкости, жира и соединительной ткани в руке, делая ее толстой и малоподвижной.

«Лимфедема может проявиться через несколько месяцев или даже лет после лечения», — объяснила пластический хирург и исследователь Паулиина Хартиала.

В исследовании, проведенном в пяти центрах Финляндии и Швеции, участвовали 39 женщин с лимфедемой. Часть из них перенесла операцию с использованием фактора роста под названием «лимфактин», который должен был стимулировать восстановление лимфатических сосудов. Другая группа получила плацебо.

Хотя лимфактин не показал значительного улучшения по сравнению с плацебо, операция сама по себе привела к уменьшению отека и улучшению качества жизни пациенток.

«Мы впервые доказали, что перенос лимфатических узлов — жизнеспособный метод лечения лимфедемы», — отметила Хартиала.

Исследователь также предположила, что лимфедема связана не только с лимфатической системой, но и с иммунологическими факторами.

Перенос лимфатических узлов часто сочетается с реконструкцией груди, что делает его комплексным решением для пациенток. Несмотря на отсутствие эффективного препарата, операция стала важным шагом в борьбе с последствиями рака молочной железы.