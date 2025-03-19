Почему обезболивающие действуют на мужчин и женщин по-разному

Новое исследование может помочь объяснить, почему женщины чаще страдают от хронической боли, чем мужчины. Причина в том, что у каждого пола боль возникает по-разному, а многие доклинические исследования проводились исключительно на мужчинах, считают авторы.

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Хроническая боль является основной причиной инвалидности, от которой страдает больше женщин, чем мужчин. Исследование, опубликованное в журнале Neuron, было посвящено невропатической боли, которая возникает из-за повреждения нерва или нервной системы. Изнурительным симптомом этого состояния является аллодиния, при которой человек испытывает боль от раздражителя, обычно не вызывающего болевых ощущений. Это состояние может быть очень трудно поддающимся лечению: например, такие вещи, как лёгкое прикосновение, перепады температуры и трение одежды о кожу, могут вызывать мучительную боль.

Исследование, проведённое на грызунах, показало, что у обоих полов болевые сигналы могут передаваться через каналы паннексина 1 (Panx1), но с помощью разных типов иммунных клеток. Однако у самок грызунов активация Panx1 приводит к высвобождению лептина — гормона, который связан с повышенной чувствительностью к боли.

«Повреждение нерва может привести к серьёзным последствиям, — говорит профессор Туан Транг, один из авторов исследования . — Мы знаем, что многие доклинические исследования проводились на мужчинах. Следовательно, методы лечения часто разрабатывались с учётом особенностей мужского организма и могут быть не очень эффективными для женщин».

Повышенный уровень лептина у женщин, испытывающих хроническую боль, уже отмечался в предыдущих исследованиях. Транг отмечает, что ещё в 1980-х годах исследователи, работавшие с образцами человеческой крови, обнаружили, что у женщин-пациенток, испытывающих хроническую боль, уровень лептина в крови выше, чем у тех, кто не страдает от хронической боли.