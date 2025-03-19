В Moderna рассказали о прогрессе в создании РНК-вакцины от гриппа и ковида

Специалисты компании Moderna успешно завершили проведение первой и второй фазы испытаний комбинированной РНК-вакцины, одновременно защищающей пациентов от заражения сезонными штаммами гриппа и коронавирусной инфекции. Новая прививка оказалась сопоставимой по количеству вырабатываемых антител с уже существующими вакцинами от данных форм ОРЗ, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

"Данные испытания были направлены на проверку безопасности и иммуногенности мультикомпонентной вакцины mRNA-1083, нацеленной на борьбу с сезонными штаммами гриппа и коронавируса. Проведенные нами опыты подтвердили отсутствие серьезных побочных эффектов и указали на то, что новая прививка успешно способствует выработке антител к данным патогенам. Это открывает дорогу для третьей фазы испытаний", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа американских молекулярных биологов под руководством старшего директора компании Moderna по трансляционным исследованиям (США) Кристины Шоу при проведении первой и второй фазы клинических испытаний вакцины mRNA-1083. В них приняло участие примерно 1,2 тыс. добровольцев, половина из которых была пожилыми людьми в возрасте от 65 до 79 лет.

Все они согласились получить или обычную вакцину от гриппа (HD-IIV4), или же РНК-прививки от коронавируса, гриппа или комбинированную вакцину mRNA-1083 в шести разных дозировках и вариантах. Во время проведения опытов ни сами добровольцы, ни исследователи не знали, какую форму вакцины получит тот или иной индивид. Ученые наблюдали за переменами в состоянии добровольцев на протяжении месяца, после чего забирали у них пробы крови для оценки иммуногенности вакцин.

Последующий анализ данных показал, что комбинированная вакцина вызывала схожий набор неопасных для жизни побочных эффектов, как и широко применяемая прививка Moderna от COVID-19, и при этом она вызывала столь же сильный иммунный отклик, как и ее одиночные компоненты. По словам исследователей, она заставляла иммунитет добровольцев столь же эффективно нейтрализовать сезонные штаммы гриппа и SARS-CoV-2, как и остальные РНК-вакцины, и обычная прививка от гриппа.

В этом отношении, как отмечают ученые, характер ее действия не отличался на молодых и пожилых добровольцев, что говорит в пользу ее возможного использования для защиты жизни и здоровья пациентов в преклонном возрасте. Специалисты Moderna планируют проверить эту возможность в рамках третьей фазы клинических испытаний, в которых примет участие около 8 тыс. добровольцев старше 50 лет.

О РНК вакцинах

РНК-вакцины представляют собой жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК, кодирующий часть белков коронавируса или других патогенов. Они способны проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество молекул вирусных белков, что приводит к появлению иммунной реакции и защиты от данной инфекции. Также РНК-вакцины могут применяться для генной терапии или борьбы с раковыми опухолями.