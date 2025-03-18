Ученые узнали, как сохранить здоровье мозга в старости

Международная команда ученых выяснила, что поддержание высокого качества питания и контроль абдоминального жира в среднем возрасте могут способствовать сохранению здоровья мозга и когнитивных функций в пожилом возрасте. Исследователи установили, что люди, которые придерживались более здоровой диеты и имели низкий коэффициент отношения талии к бедрам в возрасте от 48 до 70 лет, демонстрировали лучшую связь между отделами мозга и более высокие результаты в когнитивных тестах в старости. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

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Абдоминальный жир — это жир, который накапливается в области живота, как под кожей (подкожный жир), так и вокруг внутренних органов (висцеральный жир). Висцеральный жир особенно опасен, так как он выделяет биологически активные вещества (например, цитокины и гормоны), которые могут вызывать хроническое воспаление и нарушать обмен веществ. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, повышает риск развития диабета и может повреждать структуру и функции головного мозга.

Уже известно, что вредные пищевые привычки и ожирение связаны с хроническими заболеваниями, такими как диабет и сердечно-сосудистые болезни, которые, в свою очередь, повышают риск развития деменции. Однако влияние общего качества питания и абдоминального жира на здоровье мозга изучалось недостаточно.

Ученые проводили измерения талии и бедер у 664 участников в течение 21 года и оценивали качество их питания с помощью опросника. У 512 человек также были проведены МРТ-сканирование головного мозга и когнитивные тесты.

Исследователи использовали индекс Alternative Healthy Eating Index-2010 (AHEI-2010) для оценки качества питания. Он учитывает потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и полезных жиров. Связи между различными отделами мозга оценивались с помощью МРТ и функционального МРТ, а когнитивные способности — с помощью тестов на память, исполнительные функции и скорость обработки информации.

Результаты показали, что люди с более высоким качеством питания в среднем возрасте имели лучшую функциональную связь гиппокампа с зонами мозга, отвечающими за обработку визуальной информации и координацию движений. Улучшения также наблюдались в структуре белого вещества мозга, в том числе в кортикоспинальном тракте и верхнем таламическом радиационном тракте, которые играют важную роль в передаче сигналов между разными участками мозга.

В то же время высокий коэффициент отношения талии к бедрам в молодом возрасте был связан с ухудшением структуры белого вещества и снижением результатов в тестах на память и исполнительные функции. Это позволяет предположить, что избыток абдоминального жира может ускорять старение мозга, повреждая его нейронные связи.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований, направленных на изучение влияния конкретных диетических паттернов (например, средиземноморской диеты) на здоровье мозга. Также предполагается, что снижение уровня абдоминального жира за счет целенаправленных вмешательств может привести к улучшению когнитивных функций.