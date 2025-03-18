Найдены важные отличия мозга людей от других приматов

В Оксфордском университете установили, что людей от приматов отличает уникальная структура префронтальной коры, которая наделяет человека способностью к принятию решений, рассуждению и планированию. Результаты исследования опубликованы в журнале JNeurosci.

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Ученые провели сравнение кортикальной организации мозга у людей, шимпанзе и макак — такой метод является стандартом для сравнения человеческого мозга с нечеловекообразными приматами. Однако особое внимание было уделено сравнению с шимпанзе, ближайшими ныне живущими родственниками человека.

Для анализа использовались сканы мозга шимпанзе, полученные до введения в 2015 году строгих правил, регулирующих исследования с участием шимпанзе, установленных Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США и Национальными институтами здравоохранения.

Результаты показали, что у людей префронтальная кора мозга, управляющая мыслительной и моторной активностью, организована уникальным образом. Также у человека наблюдаются характерные связи между областями мозга, отвечающими за эмоциональную регуляцию, социальное познание и обработку языка. Эти особенности кажутся ярко выраженными только у людей, особенно в сравнении с шимпанзе.

По словам авторов исследования, эти различия могут объяснять уникальные способности человека, такие как сложное эмоциональное и социальное поведение, которое отличает нас от других видов, в дополнение к действиям, контролируемым префронтальной корой.