ИИ научился анализировать полный цикл сна
Ученые из Медицинской школы Икан разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен анализировать весь ночной сон. Этот метод использует архитектуру трансформер, аналогичную той, что применяется в таких моделях, как ChatGPT. Результаты исследования были опубликованы в журнале SLEEP.
Новый инструмент, названный PFTSleep, анализирует мозговые волны, активность мышц, сердечный ритм и дыхательные паттерны, что позволяет более точно классифицировать стадии сна. В отличие от традиционных методов, которые оценивают только короткие фрагменты данных, этот подход учитывает весь цикл сна, выявляя более детализированные и разнообразные паттерны.
Исследователи провели одно из крупнейших исследований, проанализировав более миллиона часов сна. Новый метод улучшает анализ сна, снижая вариативность и обеспечивая стандартизированный подход для научных и клинических исследований. Модель была обучена на большом наборе данных, включая полисомнографию — метод, который измеряет ключевые физиологические сигналы.
С помощью ИИ специалисты смогут более эффективно выявлять нарушения сна, такие как апноэ, и оценивать риски, связанные с качеством сна. В будущем этот инструмент может стать мощным помощником в диагностике и лечении различных заболеваний, связанных с нарушениями сна.