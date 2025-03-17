Названа опасность сухого воздуха для легких

Ученые из Национального института здравоохранения США обнаружили, что сухой воздух может вызывать обезвоживание и воспаление дыхательных путей. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Исследователи установили, что с повышением средней температуры Земли относительная влажность остается на прежнем уровне, но быстро растет дефицит парциального давления водяного пара (ПДВ)— показатель того, насколько «жаждет» воды окружающий воздух. Высокий ПДВ увеличивает скорость испарения воды, вызывая обезвоживание как природных экосистем, так и человеческих дыхательных путей.

В ходе исследования команда ученых изучила воздействие сухого воздуха на клетки эпителия бронхов человека. После воздействия сухого воздуха клетки показали истончение слизистого слоя и высокий уровень цитокинов — белков, указывающих на воспаление. Эти результаты согласуются с теоретическими прогнозами о том, что сухой воздух вызывает обезвоживание и воспаление клеток дыхательных путей.

Эксперименты на животных подтвердили эти выводы: у мышей, подвергшихся воздействию сухого воздуха в течение недели, наблюдались признаки воспаления в легких, тогда как у мышей, дышавших влажным воздухом, таких реакций не было. Особенно сильное воспаление проявилось у мышей с предрасположенностью к сухости дыхательных путей, что характерно для хронических респираторных заболеваний.

Учёные прогнозируют, что к середине XXI века большая часть территории США окажется в зоне повышенного риска воспалений дыхательных путей из-за повышения температуры и снижения влажности воздуха. Это также может привести к росту числа заболеваний, связанных с сухостью слизистых оболочек, таких как хронический кашель, аллергический ринит и астма.

«Это открытие меняет наше представление о медицине. Обезвоживание слизистых оболочек уже представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, и в будущем эта проблема будет только усугубляться из-за глобального потепления», — говорит Джастин Хэйнс, профессор офтальмологии в Институте глазной хирургии Уилмера при Университете Джонса Хопкинса, соавтор исследования.

Результаты исследования поднимают вопрос о необходимости новых методов защиты дыхательных путей и слизистых оболочек от обезвоживания. Ученые полагают, что корректировка образа жизни, использование увлажнителей воздуха и разработка терапевтических решений помогут снизить негативное влияние сухого воздуха на здоровье.