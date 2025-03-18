Ученые выяснили, как врожденные пороки сердца влияют на риск развития рака

Южнокорейские медики открыли свидетельства того, что наличие любых форм врожденного порока сердца примерно на 66% повышает риск развития сразу нескольких типов опухолей, в том числе рака печени, яичников, мозга, почек. Об этом сообщила пресс-служба Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

"Для получения подобных сведений ученые проанализировали данные, собранные профильными здравоохранительными службами Южной Кореи во время наблюдений за здоровьем 3,5 млн новорожденных в 2005-2019 гг. Этот анализ показал, что риск развития различных форм рака был более чем вдвое выше для младенцев с дефектными клапанами и сосудами сердца, и примерно вдвое выше для носителей сложных форм врожденного порока сердца", - говорится в сообщении.

Данное открытие было совершено группой южнокорейских медиков под руководством профессора Университета Сонгюнгван (Сеул) Хо Джуна при всестороннем изучении факторов риска, способствующих развитию различных форм онкологических заболеваний у детей с пороком сердца и их матерей. Для получения подобных сведений ученые проследили, как часто опухоли возникали у 72 тыс. детей с данным дефектом развития, родившихся в Южной Корее в 2015-2019 гг., а также у их сверстников без врожденных пороков сердца.

Аналогичные наблюдения профессор Хо Джун и его коллеги также провели для матерей этих детей, чтобы оценить, какую роль могут играть генетические и эпигенетические факторы в развитии опухолей у носителей врожденных пороков сердца. В среднем исследователи наблюдали за каждым ребенком на протяжении 10 лет, что позволило им оценить влияние на краткосрочную и среднесрочную вероятность возникновения злокачественных новообразований.

Проведенный исследователями анализ показал, что все формы врожденного порока сердца значительным образом повышали риск развития сразу нескольких форм опухолей, причем их наличие у ребенка сопровождалось 17% ростом вероятности выявления рака у его матери по сравнению с теми женщинами, чьи дети не страдали от данного дефекта развития. В среднем риск развития рака у детей с пороком сердца был выше нормы на 66%, однако при этом он сильно отличался для разных типов новообразований.

Так, риск развития рака печени оказался выше типичных показателей для здоровых детей примерно в пять раз, что также было характерно для рака яичников, а вероятность развития лимфомы Ходжкина и рака почек была выше нормы в 1,5-1,65 раза. Как предполагают ученые, часть этих аномалий, в том числе частое развитие рака печени, связаны с нарушениями кровообращения, тогда как природу и механизмы учащенного развития других форм рака еще предстоит изучить, подытожили исследователи.

О врожденных пороках сердца

Врожденные пороки сердца представляют собой одни из самых распространенных нарушений внутриутробного развития, которые выявляются у примерно 1% новорожденных каждый год. Их наличие значительно повышает вероятность гибели ребенка в первые годы жизни, а также ведет к существенному увеличению риска развития большого числа хронических и инфекционных заболеваний, ряда психических проблем.