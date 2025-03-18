Найдена связь между употреблением сладких напитков и раком полости рта

Если вы любите газировку, чай, сок, то в них часто есть добавленный сахар. Новое исследование также показало, что между употреблением подслащённых сахаром напитков и высоким риском возникновения рака есть связь.

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В рамках новой работы учёные проанализировали данные Nurses' Health Study (NHS) и Nurses' Health Study II. Эти данные включали привычки в употреблении напитков и информацию о здоровье более 160 000 женщин. Средний возраст участниц на момент начала исследования составлял 43 года.

Подслащённые сахаром напитки определились в исследовании как газированные напитки с кофеином и без кофеина, содержащие сахар, газированные напитки без колы с сахаром, негазированные подслащённые напитки (лимонад, сладкий чай).

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Результаты проведённого исследования продемонстрировали: женщины, которые употребляли один или более подслащённых сахаром напитков в сутки, имели в 4,87 раза больше шансов заболеть раком полости рта. С течением времени у них было диагностировано 124 случая рака. Немного увеличился этот показатель у тех, кто курил либо пил немного или не пил вообще. Люди, которые употребляли один или более подслащённых сахаром напитков ежедневно, имели в 5,46 раза выше риск возникновения рака полости рта.

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