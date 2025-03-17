Ученые разработали оптические волокна для медицины

Коллектив лаборатории волоконных технологий и фотоники Уральского федерального университета (УрФУ) разработал два класса оптических материалов. Первый класс на галогенидах металлов предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях: при высоких температурах, мощном ионизирующем излучении и механических нагрузках. Может использоваться, к примеру, в космосе. Второй класс, основанный на галогенидах серебра, ориентирован преимущественно на медицинские технологии и системы, взаимодействующие с человеком. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе университета.

«Главное преимущество оптических волокон на основе галогенидов серебра это способность пропускать свет в среднем и дальнем инфракрасных диапазонах, что делает их незаменимыми в ряде высокотехнологичных систем, особенно в медицине. Кроме того, эти волокна полностью биосовместимы. Они безопасны для организма, не токсичны, легко стерилизуются и хорошо взаимодействуют с живыми тканями, что критически важно для медицинского оборудования», — поясняет соавтор работы, научный сотрудник лаборатории волоконных технологий и фотоники УрФУ Анастасия Южакова.

Кроме того, оптоволокно может быть использовано для создания длинных оптических каналов, необходимых в лазерных технологиях, диагностике и хирургии благодаря низким оптическим потерям.

«В целом оптические волокна на основе галогенидов серебра — это не просто современная альтернатива, а инновационный материал, который открывает новые возможности для медицины и высокотехнологичных систем», — добавила Анастасия Южакова.

Ключевым преимуществом технологии является ее компактность и легкая масштабируемость, а также энергоэффективность и безотходность, что делает процесс не только экономически выгодным, но и экологически устойчивым. Ученые планируют выйти с разработкой на рынок. Сейчас коллектив в процессе поиска партнеров и потенциальных заказчиков технологии.

Ученые Уральского федерального университета регулярно проводят исследования и создают новые технологии и выявляют новые свойства веществ. Так, микробиологи, фармацевты и биомедики из университетов Ганы и УрФУ выявили антибактериальное действие эфирного масла розмарина, особенно против таких устойчивых патогенов, как золотистый стафилококк, клебсиелла пневмонии, кишечная и сенная палочка и другие грамположительные и грамотрицательные бактерии.