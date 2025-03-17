В Новосибирске разработали светящиеся препараты для выявления рака

Светящиеся вещества на основе редкоземельных элементов для обнаружения рака на клеточном уровне разработали в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

© РИА Новости

Визуализация раковых клеток важна, чтобы точно определить заражённые клетки и отследить их распространение по организму. Если этого не сделать, заболевание может развиваться незаметно до самых поздних стадий, лечить которые сложнее.

"Известно, что раковые клетки привыкают к терапии, вырабатывают устойчивость и создают метастазы. Вещества-люминофоры на основе редкоземельных элементов помогут врачам обнаруживать следы раковых очагов на клеточном уровне, чтобы затем прицельно уничтожать эти атипичные клетки", - рассказали в министерстве.

Соединения синтезировали сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН. Они нетоксичны для здоровых клеток и созданы на основе комплексов европия и тербия, которые обладают наиболее яркой люминесценцией.

"Цвет видимого излучения зависит от металла: у европия - красный, у тербия - зеленый", - пояснили в пресс-службе.

Люминесцентные материалы также можно использовать для детектирования дефектов в оборудовании и сооружениях, вредных примесей в воде и в воздухе.