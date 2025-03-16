Создана процедура, которая «обращает вспять» сахарный диабет

Ученые из Университета Вейла Корнелла обратили вспять сахарный диабет первого типа у мышей, пересадив животным островки поджелудочной железы и искусственные клетки, способные формировать кровеносные сосуды. Результаты исследования опубликованы в Science Advances (SciAdv).

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Островковые клетки вырабатывают гормон инсулин, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Их неправильная работа или разрушение вызывает сахарный диабет первого типа. Трансплантация таких клеток может быть вариантом для больных диабетом, которые стремятся полностью отказаться от инъекций инсулина.

При традиционной пересадке донорские островковые клетки не отличаются эффективной приживаемостью. Кроме того, их трансплантация требует длительного приема иммунодепрессантов. Новый метод включает подкожную трансплантацию островков, усиленную введением перепрограммированных сосудистых эндотелиальных клеток (R-VEC).

Эти клетки помогают создавать сеть сосудов, которая улучшает поступление кислорода и питательных веществ в островки, существенно повышая их выживаемость. Эксперименты на мышах показали, что трансплантация вместе с R-VEC восстанавливает нормальный уровень глюкозы в крови и способствует восстановлению веса. Ученые отметили, что эффект сохраняется до 20 недель.

Исследователи отметили, что новый метод лечения диабета требует дальнейших доработок, однако обладает большим потенциалом. Чтобы подтвердить его эффективность, ученые готовятся к клиническим испытаниям с участием добровольцев.