Исследователи ответили, какой орех помогает бороться с ожирением

Ученые из Университета Цукубы обнаружили, что экстракты из мякоти и скорлупы кешью подавляют дифференцировку и увеличение жировых клеток — адипоцитов. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

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Адипоциты — это клетки, которые хранят избыточную энергию в виде жировых молекул, в основном триглицеридов. Когда потребление пищи превышает потребности организма, жировая ткань разрастается из-за увеличения размеров существующих адипоцитов и появления новых.

Ранее было показано, что орехи кешью могут эффективно способствовать снижению веса у людей и животных, но их влияние на дифференцировку адипоцитов ранее не изучалось. В то время как производство и потребление орехов кешью растет, побочные продукты, такие как скорлупа, остаются неэффективно используемыми.

В ходе нового лабораторного исследования ученые обнаружили, что экстракт мякоти кешью подавляет накопление липидов в адипоцитах. Экстракт скорлупы орехов, в свою очередь, «мешает» дифференцировке жировых клеток, то есть нарушает их способность выполнять профильные функции.

Результаты показывают, что компоненты побочных продуктов ореха кешью могут стать перспективными ингредиентами для создания пищевых добавок и лекарств, которые помогут предотвратить метаболические заболевания и поддержать здоровье.