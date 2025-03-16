Разработан новый метод, позволяющий превращать кожные клетки в нейроны

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод, который позволяет напрямую превращать кожные клетки в нейроны — нервные клетки, отвечающие за передачу сигналов в организме. Раньше для такого превращения нужно было сначала сделать из кожи стволовые клетки, а это занимало много времени и сил. Новый способ обходит этот этап, делая процесс проще и быстрее.

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Команда под руководством профессора Кэти Гэллоуэй использовала всего три специальных белка — так называемые транскрипционные факторы, которые управляют работой генов. В экспериментах с клетками мышей они добились удивительного результата: из одной кожной клетки получилось более десяти нейронов. Эти новые нейроны оказались рабочими — они передавали электрические сигналы и даже соединялись с другими клетками после пересадки в мозг мышей.

Этот метод может стать настоящим прорывом в медицине. Например, его можно использовать для лечения болезней вроде БАС (бокового амиотрофического склероза), при котором разрушаются двигательные нейроны, или травм спинного мозга. Сейчас учёные проверяют, будет ли технология работать с человеческими клетками. Если всё получится, врачи смогут брать кожу пациента, превращать её в нейроны и возвращать их в организм, чтобы восстановить утраченные функции. Это снизит риск отторжения, так как клетки будут «родными».

Пока исследования находятся на ранней стадии, но уже дают надежду.