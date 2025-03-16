Японские ученые приблизились к разгадке бессмертия

Исследователи из Университета Осаки, изучив роль белка AP2A1 в процессе старения, заявили о приближении к разгадке тайны бессмертия! «Вечерняя Москва» выяснила, как именно работает новая методика ученых.

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Оказалось, за старение организма отвечает специальный белок: AP2A1. В молодых клетках он стимулирует процессы старения. А вот если убрать его из старых клеток, они молодеют, уверены японские ученые.

Укрощаем старых «зомби»

В исследовании говорится, что с возрастом в организме любого человека накапливаются так называемые «клетки-зомби» (в науке их называют сенесцентные). Они перестают делиться, но продолжают существовать, выделяя воспалительные вещества. Это приводит к развитию таких недугов, как артрит или болезнь Альцгеймера.

Японские ученые обнаружили, что белок AP2A1 играет важную роль в поддержании структуры «зомби-клеток». Когда уровень протеина снижается, сенесцентные клетки уменьшаются в размере, начинают снова делиться, восстанавливают молодые характеристики организма.

Чудеса не за горами

Руководитель научных коммуникаций российского медико-генетического центра, кандидат биологических наук Екатерина Суркова отмечает, что старение японские ученые еще не победили, но для развития медицины это открытие очень полезно.

«Несмотря на то, что работа была проведена только на клетках вне организма, это может способствовать дальнейшему пониманию механизмов старения и дать направление для разработки лекарств», — комментирует для «Вечерней Москвы» работу ученых Екатерина Суркова.

Без подвоха никак

Однако некоторые исследователи относятся к открытию настороженно. Ведь сенесцентные клетки выполняют защитную функцию, предотвращая неконтролируемый рост других клеток. Кроме того, на данный момент еще недостаточно данных о том, как этот белок работает в клетках внутри тела человека. Ведь эксперименты проводили вне организма.

«Конечно, необходимо провести дополнительные исследования на различных моделях и проверить, действительно ли снижение этого белка влияет на проявления старения клеток разных органов или эффект наблюдается только в культуре клеток. Ведь организм — сложная система взаимодействующих клеток, и не всегда в лабораторных условиях удается воссоздать всю его сложность», — отметила Екатерина Суркова.

Открытие японских ученых действительно открывает перспективы в борьбе с процессами старения. Однако пока нельзя сказать, что ключ к вечной молодости найден. Но кто знает, может быть, японские исследователи остановились в шаге от решения задачи.

Прямая речь

Игорь Артюхов, биофизик, футуролог:

«Нельзя сказать, что японские ученые нашли "ключ к вечной молодости". Одно дело — ввести протеин, и совсем другое — подавлять его. Манипуляции с геном AP2A1 заставят ранее состарившиеся клетки делиться снова. Но это не значит, что они будут функционировать как молодые. Деление таких клеток может привести к онкологии».

Японские ученые также разрабатывают метод стимулирования роста новых зубов.