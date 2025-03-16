Найден новый метод лечения тиннитуса

Учёные из Университета Джонса Хопкинса в США обнаружили необычный механизм, который может привести к созданию нового лечения тиннитуса — постоянного звона в ушах, от которого страдают миллионы людей. Исследование показало, что мозг, пытаясь компенсировать потерю слуха, усиливает работу оставшихся клеток в ухе, что и вызывает этот раздражающий шум.

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Всё начинается с волосковых клеток в улитке — части внутреннего уха, которая превращает звуковые волны в электрические сигналы для мозга. Когда эти клетки повреждаются, например, из-за громких звуков или возраста, некоторые нервы начинают работать в обратном направлении — от мозга к уху. Это похоже на то, как если бы вы прибавили громкость на сломанной аудиосистеме: вместо чистого звука появляется шум. Учёные назвали этот процесс «обратной связью».

В экспериментах с мышами исследователи отключили часть нервов, идущих от уха к мозгу, и с помощью технологии OCT — оптической когерентной томографии, позволяющей видеть внутренние структуры в реальном времени, — заметили, что улитка стала работать активнее. Это открытие подсказывает: если заблокировать эти «обратные каналы», можно уменьшить тиннитус.

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