Создан инструмент для ускорения поиск бактериофагов

Учёные из Университета Макмастера в Канаде разработали революционный инструмент, который значительно ускоряет подбор бактериофагов — вирусов, атакующих бактерии — для лечения опасных инфекций. Новый метод, названный FAST (Fast Antimicrobial Susceptibility Testing), позволяет за считанные часы определить, какой фаг эффективен против конкретной бактерии, сокращая время анализа с дней до трёх часов.

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Бактериофаги — это естественные враги бактерий, которые могут стать спасением там, где антибиотики бессильны, например, при устойчивых инфекциях. Проблема в том, что найти подходящий фаг раньше было долго и сложно: нужно было проверять сотни образцов вручную. FAST использует флуоресцентный маркер — вещество, которое светится под специальным светом, показывая, какие фаги успешно уничтожают бактерии. Это похоже на подсветку мишени: если бактерия погибает, свечение меняется.

В ходе испытаний учёные протестировали систему на бактериях Klebsiella pneumoniae, устойчивых к антибиотикам, и добились точности свыше 90%. Метод уже показал свою пользу в реальных условиях, помогая врачам быстрее находить лечение. Исследователи надеются, что FAST сделает фаговую терапию — лечение с помощью фагов — более доступной и массовой.