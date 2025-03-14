Как тренировки могут улучшить зрительное восприятие

Ученые из Великобритании выяснили , что специалисты по медицинской визуализации не только хорошо анализируют снимки МРТ и других медицинских сканов, но и лучше справляются с оптическими иллюзиями в повседневной жизни. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 44 рентгенолога и радиолога. Для сравнения их результатов с результатами обычных людей была создана контрольная группа из 107 человек без специальной подготовки. Участникам показывали серию оптических иллюзий, которые затрудняли определение размеров двух похожих объектов, и просили выбрать больший объект. Изменяя разницу в размерах объектов, ученые оценивали, насколько сильно иллюзия влияла на суждения участников.

«Оптические иллюзии созданы, чтобы обманывать мозг. Они могут быть забавными, но также дают важную информацию о том, как работает наше восприятие, — объяснил доктор Мартин Доэрти из Школы психологии Университета Восточной Англии. — Мы хотели понять, помогают ли навыки в распознавании сложных медицинских изображений лучше справляться с визуальными иллюзиями».

Доктор Радослав Винча из Школы медицины и стоматологии Университета Центрального Ланкашира отметил:

«Многие иллюзии работают, даже когда мы знаем, что это иллюзия. Раньше считалось, что невозможно научиться избегать их эффекта. Но наше исследование показало, что тренировки, направленные на точное восприятие объектов в медицинских изображениях, снижают восприимчивость к оптическим иллюзиям».

Впервые доказано, что навык точного анализа визуальной информации можно улучшить с помощью тренировок. Это открытие может помочь в подготовке специалистов по анализу медицинских снимков, что особенно важно, учитывая, что 60–80% диагностических ошибок связаны с проблемами восприятия.

Результаты исследования открывают новые возможности для разработки программ обучения медицинских специалистов. Повышение точности восприятия может значительно сократить количество ошибок при интерпретации медицинских изображений и улучшить качество диагностики.