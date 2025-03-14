Открыт новый метод лечения агрессивного вида рака

Новое клиническое исследование показало, что сочетание двух иммунопрепаратов перед операцией значительно увеличивает эффективность лечения пациентов с плоскоклеточным раком головы и шеи. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Cell.

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Рак головы и шеи занимает седьмое место по распространенности в мире. Каждый год диагностируется около 890 тысяч новых случаев, а число смертей достигает 450 тысяч. Традиционные методы лечения, включая операции, часто сопровождаются серьезными последствиями, такими как потеря голоса или нарушение функции глотания.

Ученые протестировали три схемы лечения: один иммунопрепарат (ниволумаб) и две комбинированные терапии (ниволумаб + ипилимумаб и ниволумаб + релатлимаб). Выяснилось, что обе комбинации давали в два-три раза лучший эффект по сравнению с монотерапией: у трети пациентов после месяца лечения опухоль уменьшилась более чем на 50 процентов.

Исследователи также проанализировали активность иммунных клеток в опухолях пациентов и обнаружили, что разные белки-маркеры (LAG-3 и CTLA-4) помогают предсказать, какой именно вариант иммунотерапии подойдет конкретному пациенту.

По словам ведущего автора работы Роберта Ферриса, это открывает путь к более персонализированному лечению рака. Ученые уже запатентовали диагностический метод, позволяющий определять оптимальную комбинацию препаратов для каждого пациента.

В настоящий момент исследование продолжается: в новой фазе клинических испытаний примут участие еще 40 человек, а дозировка препаратов будет увеличена для проверки их максимальной эффективности.

В начале марта этого года ученые также выявили новый способ устранения раковых опухолей. Применяя технологию венного редактирования CRISPR, специалистам удалось добиться разрушения опухолевых структур.