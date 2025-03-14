Получены новые лекарственные формы для лечения пародонта

Ученые-фармацевты из Воронежского госуниверситета (ВГУ) получили лекарственные формы - жидкие экстракты и настойки на основе листьев облепихи и черноплодной рябины, предложив применять их для лечения заболеваний пародонта. Листья этих и других лекарственных растений часто остаются невостребованными в фармацевтической промышленности, рассказала ТАСС доктор фармацевтических наук, заведующая кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии ВГУ Ольга Тринеева.

"Подготовлены проекты нормативных документов для возможности включения этого сырья - листьев облепихи и рябины черноплодной в Государственную фармакопею РФ - наряду с плодами, уже традиционно используемыми в медицинское применение. На основе полученных фармацевтических субстанций растительного происхождения могут разрабатываться лекарственные формы для лечения и профилактики воспалительных заболеваний пародонта. Вещества в листьях обладают вяжущим эффектом и, частично обусловленным вяжущим, кровоостанавливающим эффектом, также проявляют противовоспалительную и антибактериальную активность", - сказала Тринеева.

Потенциальные лекарственные препараты, которые могут появиться на основе разработок ученых фармацевтического факультета ВГУ, возможно будет применять при повышенной кровоточивости десен, пародонтите и гингивите, полагает Ольга Тринеева. В ближайшей перспективе планируется разработка таких лекарственных форм, как густые экстракты, стоматологические гели или полоски, которые обеспечат пролонгированное воздействие действующих компонентов экстрактов на воспаленные слизистые.

Ученые вуза ведут исследования в области изучения лекарственных растений с последующим выделением комплекса биологически активных веществ и получением на их основе препаратов.