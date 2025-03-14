Электрическую стимуляцию позвоночника совместили с робо-реабилитацией

Учёные разработали революционную технологию, которая сочетает электрическую стимуляцию позвоночника с роботизированной реабилитацией. Это позволяет людям, парализованным после травмы спинного мозга, двигаться более естественно. Результаты исследования показывают, что такая комбинация может улучшить восстановление двигательных функций.

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Метод основан на использовании имплантированного стимулятора, который посылает точные электрические импульсы в спинной мозг. Эти импульсы синхронизируются с роботами-реабилитологами — устройствами, помогающими выполнять движения, например, на беговой дорожке или велотренажёре. Слово «синхронизация» здесь означает, что стимуляция происходит в нужный момент, усиливая естественную работу мышц. В отличие от старых методов, где электричество просто заставляло мышцы сокращаться, новая технология имитирует природные сигналы нервов, что делает движения более плавными.

В эксперименте участвовали пять человек с параличом. Они смогли снова задействовать мышцы во время терапии с роботами, а некоторые даже улучшили свои движения без стимуляции. Участники могли ходить и кататься на велосипеде на улице, что подтверждает практическую пользу технологии. Исследователи из швейцарской компании. NeuroRestore, совместно с лабораторией EPFL, уверены: это открытие может стать стандартом лечения.

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