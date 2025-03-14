Электрическую стимуляцию позвоночника совместили с робо-реабилитацией
Учёные разработали революционную технологию, которая сочетает электрическую стимуляцию позвоночника с роботизированной реабилитацией. Это позволяет людям, парализованным после травмы спинного мозга, двигаться более естественно. Результаты исследования показывают, что такая комбинация может улучшить восстановление двигательных функций.
Метод основан на использовании имплантированного стимулятора, который посылает точные электрические импульсы в спинной мозг. Эти импульсы синхронизируются с роботами-реабилитологами — устройствами, помогающими выполнять движения, например, на беговой дорожке или велотренажёре. Слово «синхронизация» здесь означает, что стимуляция происходит в нужный момент, усиливая естественную работу мышц. В отличие от старых методов, где электричество просто заставляло мышцы сокращаться, новая технология имитирует природные сигналы нервов, что делает движения более плавными.
В эксперименте участвовали пять человек с параличом. Они смогли снова задействовать мышцы во время терапии с роботами, а некоторые даже улучшили свои движения без стимуляции. Участники могли ходить и кататься на велосипеде на улице, что подтверждает практическую пользу технологии. Исследователи из швейцарской компании. NeuroRestore, совместно с лабораторией EPFL, уверены: это открытие может стать стандартом лечения.
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