В МФТИ создадут новое лекарство от рака молочной железы

В МФТИ стартовал проект по созданию нового лекарства для лечения рака молочной железы
Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе МФТИ. Ожидается, что препарат будет в форме таблетки, сообщили в пресс-службе вуза.
"На базе МФТИ стартовал проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Ожидается, что к 2026 году команда ученых подготовит несколько панелей соединений, которые пройдут валидацию как in vitro, так и in vivo", - говорится в сообщении.
Проект возглавляет международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который до МФТИ работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США).
"Мы работаем над тем, чтобы сделать лечение максимально комфортным для пациентов. Разработка препарата в форме таблетки более предпочтительна в нашем случае, чем создание инъекций. Все дело в том, что это безболезненно для пациентов", - сказал он.
На первом этапе планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия, они будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных.
"Отбор lead-соединений будет осуществляться на основе их потенциальной активности и способности связываться с конкретными рецепторами, что критически важно для разработки таргетной терапии, - пояснил руководитель проекта. - В нашем случае - терапии для лечения гормон-рецептор-положительного рака молочной железы. Мы планируем использовать селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые способны разрушать рецепторы и предотвращать рост опухоли, а также новые модификации существующих молекул, способные улучшать их эффективность".
Индустриальным партнером проекта выступает компания "Химрар".