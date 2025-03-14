В МФТИ создадут новое лекарство от рака молочной железы

Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе МФТИ. Ожидается, что препарат будет в форме таблетки, сообщили в пресс-службе вуза.

"На базе МФТИ стартовал проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы. Ожидается, что к 2026 году команда ученых подготовит несколько панелей соединений, которые пройдут валидацию как in vitro, так и in vivo", - говорится в сообщении.

Проект возглавляет международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который до МФТИ работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США).

"Мы работаем над тем, чтобы сделать лечение максимально комфортным для пациентов. Разработка препарата в форме таблетки более предпочтительна в нашем случае, чем создание инъекций. Все дело в том, что это безболезненно для пациентов", - сказал он.

На первом этапе планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия, они будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных.

"Отбор lead-соединений будет осуществляться на основе их потенциальной активности и способности связываться с конкретными рецепторами, что критически важно для разработки таргетной терапии, - пояснил руководитель проекта. - В нашем случае - терапии для лечения гормон-рецептор-положительного рака молочной железы. Мы планируем использовать селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов, которые способны разрушать рецепторы и предотвращать рост опухоли, а также новые модификации существующих молекул, способные улучшать их эффективность".

Индустриальным партнером проекта выступает компания "Химрар".