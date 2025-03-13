Победитель конкурса «Лидеры России» открыл новые методики лечения онкологии

Победитель трека "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", доктор медицинских наук Вадим Покровский открыл два важных для лечения рака неизвестных ранее явления.

В частности, ученый выяснил, как противоопухолевые ферменты могут ограничивать активность теломеразы, которая позволяет раковой клетке бесконечно делиться, а затем продемонстрировал в экспериментах, как вводимые непосредственно в опухоль фермент и пролекарство могут останавливать ее деление.

Второе открытие касается так называемой фермент-пролекарственной терапии. В этом тандеме фермент активирует пролекарственные соединения, которые вводятся непосредственно в опухоль. По словам Покровского, такая методика сейчас является новой перспективной стратегией в лечении больших злокачественных новообразований.

За цикл работ, посвященных исследованию механизмов действия и противоопухолевой активности ферментов, Вадим Покровский получил премию Правительства Москвы для молодых ученых.