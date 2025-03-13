Аспирин и статины могут влиять на количество мышечной массы у курильщиков

Исследования показали, что у курильщиков и бывших курильщиков наблюдается повышенная потеря мышечной массы, особенно у людей с ХОБЛ. Целью нового исследования было определить, связаны ли такие часто назначаемые препараты, как аспирин и статины, с потерей мышечной массы.

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Исследование опубликовано в январском номере журнала «Хронические обструктивные заболевания лёгких: журнал Фонда ХОБЛ» за 2025 год. Многим людям, которые являются или были курильщиками, назначают статины для снижения уровня холестерина и аспирин для профилактики сердечно-сосудистых событий. Для данной категории пациентов характерна повышенная потеря мышечной массы, особенно у людей с ХОБЛ.

ХОБЛ — это воспалительное заболевание лёгких, включающее в себя несколько состояний, в том числе хронический бронхит и эмфизему. Это заболевание является четвёртой по распространённости причиной смерти в мире.

Целью данного нового исследования было определить, может ли влиять приём аспирина и статинов на потерю мышечной массы. Исследователи изучили данные компьютерной томографии грудной клетки, полученные в ходе исследования «Генетическая эпидемиология ХОБЛ», а также данные о приёме лекарств. Всего в исследовании приняли участие 4191 человек.

В результате, изучив влияние аспирина и статинов на объём и плотность грудных мышц, авторы обнаружили, что статины потенциально могут снизить потерю мышечной массы, в то время как аспирин, напротив, может способствовать ускорению этого процесса.

Авторы считают, что полученные данные могут учитываться врачами при подборе схемы лечения для конкретного пациента, чтобы улучшить его состояние.