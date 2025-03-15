Ученые нашли секрет долголетия 117-летней женщины

Учёные раскрыли секрет долголетия 117-летней женщины. Им помогли её ДНК и бактерии
Пережившие век люди всегда привлекают внимание и заставляют задуматься, как им это удалось. Мария Браньяс Морера, например, объясняла своё долголетие удачей и хорошей генетикой. Женщина умерла в 117 лет и практически до последнего сохраняла ясность ума, да и букета заболеваний к этому возрасту не накопила — из серьёзных были потеря слуха и боль в суставах.
В чём секрет долголетия Мореры
Учёные исследовали микробиом и ДНК долгожительницы незадолго до её смерти. В результате оказалось, что:
- благодаря её генам клетки ощущали себя на 17 лет моложе их реального возраста;
- микробиота (все микроорганизмы) женщины была близка к микробиоте младенца, выяснил профессор генетики Барселонского университета, ведущий эксперт по старению Манель Эстеллер.
Образ жизни Мореры
По мнению специалистов, во многом это заслуга самой Марии. Она:
- придерживалась средиземноморской диеты;
- не пила и не курила;
- часто гуляла на свежем воздухе;
- проводила время с семьёй и близкими.
Как поможет исследование
Теперь учёные надеются, что их исследование поможет в борьбе со старением.
И, кстати, такие специалисты уже давно научились менять гены. Но пока не у людей.
«Их уже успешно "выключают", но в экспериментах (например, у нематод или у мышей). Таким образом удаётся существенно продлить жизнь у различных модельных организмов, вернуть утраченные функции», — объяснил геронтолог (занимается изучением процессов старения) Алексей Чуров.