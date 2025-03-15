Ученые нашли секрет долголетия 117-летней женщины

Пережившие век люди всегда привлекают внимание и заставляют задуматься, как им это удалось. Мария Браньяс Морера, например, объясняла своё долголетие удачей и хорошей генетикой. Женщина умерла в 117 лет и практически до последнего сохраняла ясность ума, да и букета заболеваний к этому возрасту не накопила — из серьёзных были потеря слуха и боль в суставах.

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В чём секрет долголетия Мореры

Учёные исследовали микробиом и ДНК долгожительницы незадолго до её смерти. В результате оказалось, что:

благодаря её генам клетки ощущали себя на 17 лет моложе их реального возраста;

микробиота (все микроорганизмы) женщины была близка к микробиоте младенца, выяснил профессор генетики Барселонского университета, ведущий эксперт по старению Манель Эстеллер.

Образ жизни Мореры

По мнению специалистов, во многом это заслуга самой Марии. Она:

придерживалась средиземноморской диеты;

не пила и не курила;

часто гуляла на свежем воздухе;

проводила время с семьёй и близкими.

Как поможет исследование

Теперь учёные надеются, что их исследование поможет в борьбе со старением.

И, кстати, такие специалисты уже давно научились менять гены. Но пока не у людей.