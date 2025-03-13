Птицы помогут ученым найти новые способы лечения рака

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что птицы, несмотря на высокий уровень сахара в крови и долгую продолжительность жизни, реже страдают от онкологических заболеваний, чем млекопитающие и рептилии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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Анализ данных 273 видов позвоночных выявил некоторые закономерности. Птицы стали исключением из общего правила, согласно которому высокий уровень глюкозы в крови увеличивает вероятность развития рака. Ученые предполагают, что у птиц выработались уникальные механизмы защиты, такие как особый метаболизм, ускоренная регенерация клеток и способы подавления злокачественных мутаций.

Кроме того, исследование показало, что у плотоядных животных, питающихся другими позвоночными, риск возникновения опухолей выше, чем у травоядных. Одной из возможных причин ученые называют накопление вредных соединений в пищевой цепи. Также было отмечено, что домашние животные чаще страдают от рака по сравнению с их дикими сородичами. Это может быть связано со снижением генетического разнообразия и ослаблением естественного отбора.

Исследователи считают, что изучение природных механизмов защиты от рака у животных поможет разработать новые методы профилактики и лечения заболевания у человека. В дальнейшем ученые планируют изучить, какие именно биологические процессы позволяют птицам сопротивляться раку и могут ли эти механизмы быть использованы в медицине.