Ученые значительно улучшили препарат для профилактики ВИЧ

Ученые создали улучшенную версию препарата для профилактики ВИЧ, которая действует в организме до года после одной инъекции. Новая формула Lenacapavir, представленная в The Lancet, может упростить защиту от инфекции, заменив регулярные приемы лекарства одной ежегодной дозой.

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В ходе испытаний препарат ввели 40 здоровым добровольцам и наблюдали за его эффектом. Спустя 56 недель он все еще присутствовал в крови, не вызывая серьезных побочных эффектов. Ранее Lenacapavir требовал введения каждые шесть месяцев, но теперь инъекцию можно делать раз в год. Это упрощает профилактику ВИЧ и может повысить доступность лечения для людей, которые не всегда могут регулярно посещать врача.

Ученые продолжают исследования, чтобы подтвердить эффективность новой версии. Если тесты пройдут успешно, препарат может стать важным шагом в борьбе с распространением ВИЧ.

В 2024 году Lenacapavir был признан главным научным открытием по версии журнала Science, поскольку препарат впервые обеспечил эффективную защиту от ВИЧ благодаря инновационной технологии блокировки капсидного белка.