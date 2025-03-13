Стало известно, во сколько раз брак увеличивает риск ожирения у мужчин

Брак в три раза увеличивает риск ожирения для мужчин, но не влияет на женщин, выяснили ученые из Национального института кардиологии в Варшаве.

С 1990 года глобальный уровень ожирения на планете увеличился более чем в два раза, при этом примерно 2,5 миллиарда взрослых и детей классифицируются как имеющие избыточный вес или страдающие ожирением. По прогнозам, к 2050 году более половины взрослых и треть детей во всем мире будут иметь избыточный вес или ожирение.

Известно, что плохое питание, гиподинамия, токсины, экологические проблемы и сопутствующие заболевания увеличивают его риск. Польские ученые хотели изучить, имеют ли значение и другие факторы. Они проанализировали медицинские и общие данные о состоянии здоровья 2405 человек, средний возраст которых составлял 50 лет. Статистический анализ был использован для установления связи между увеличением массы тела и возрастом, семейным положением, психическим здоровьем и другими факторами, отмечает Guardian.

Выяснилось, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще страдают ожирением, чем неженатые, но ученые констатировали отсутствие увеличения риска ожирения у замужних женщин. Исследование показало, что возраст также является важным фактором: каждый прожитый год увеличивает риск появления избыточного веса на 3 процента у мужчин и на 4 процента у женщин, а риск ожирения - на 4 процента у мужчин и 6 процентов у женщин. Между тем, отметили польские ученые, некоторые факторы, по-видимому, влияют на вероятность ожирения только у женщин. Депрессия удваивала риск развития ожирения у женщин, а недостаточная грамотность в вопросах здоровья увеличивала его на 43 процента, в то время как ожирение чаще встречалось среди женщин, живущих в небольших общинах. Ни один из этих факторов не увеличивал риск для мужчин.

Исследование, проведенное в Китае в 2024 году, показало, что мужской индекс массы тела (ИМТ) увеличивается в течение первых пяти лет после брака из-за более высокого потребления калорий и меньшего количества физических упражнений. Было обнаружено, что брак был связан с увеличением на 5,2 процента количества мужчин с избыточным весом и увеличением на 2,5 процента количества мужчин, страдающих ожирением.

Более раннее исследование, проведенное университетом Бата, показало, что в среднем женатые мужчины на 1,4 килограмма тяжелее неженатых. Вместе с тем Джим Поллард, консультант Форума мужского здоровья, предостерег от чрезмерной интерпретации результатов польского исследования. По его словам, повышенный ИМТ в браке у мужчин может быть результатом напряженной карьеры с долгим рабочим днем и нездоровым питанием.