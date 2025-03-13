Выяснено, как наночастицы золота помогут отслеживать движение лекарства

Ученые из Университета Васэда в Токио разработали инновационный метод визуализации, который позволяет с высокой точностью отслеживать золотые наночастицы в организме, не используя при этом дополнительные маркеры. Это достижение открывает новые горизонты в области целевой доставки лекарств, особенно для лечения рака, позволяя наблюдать за движением этих частиц в реальном времени. Работа опубликована в журнале Applied Physics Letters (APL).

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Золотые наночастицы обладают уникальными химическими и биологическими свойствами, которые позволяют им накапливаться в опухолях. Это делает их идеальными кандидатами для доставки лекарств непосредственно в пораженные участки. Однако, несмотря на эти преимущества, отслеживание движения золотых наночастиц в организме остаётся сложной задачей. Это связано с тем, что для их обнаружения используются внешние маркеры, такие как флуоресцентные красители и радионуклиды, которые могут отслаиваться и давать неточные результаты.

В новой работе исследователи предложили метод, основанный на нейтронной активации золота, который позволяет непосредственно изменять свойства наночастиц и отслеживать их с помощью рентгеновских и гамма-лучей. Это решение позволяет избежать использования внешних маркеров, таких как флуоресцентные вещества, которые могут отделяться от наночастиц.

Команда провела серию экспериментов, чтобы протестировать новый метод. Они использовали нейтроны для преобразования стабильных золотых наночастиц (197Au) в радиоактивные (198Au), что позволило им отслеживать их передвижение в организме с помощью гамма-излучения.

Испытания на мышах с опухолями показали, что новый метод эффективен для отслеживания не только наночастиц, но и радиофармацевтических препаратов, используемых в радиотерапии. Важным моментом является то, что с помощью 198Au, который имеет более долгий период полураспада, ученые смогли продлить время отслеживания распределения лекарства на несколько дней.

В будущем команда планирует улучшить разрешение изображений и расширить этот метод на другие системы наночастиц, что может революционизировать область технологий визуализации и мониторинга доставки лекарств.