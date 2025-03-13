Найдена новая опасность вируса Эпштейна-Барра

Ученые обнаружили, что редкое опасное осложнение у детей после COVID-19 — мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) — связано с повторной активацией «спящего» вируса Эпштейна-Барр. Исследование 145 детей с MIS-C из пяти стран показало, что коронавирус нарушает работу иммунитета, вызывая увеличение количества белка TGFβ, который мешает организму бороться с вирусом. Это открытие объясняет механизм развития смертельно опасного воспаления и предлагает новый подход к лечению — использование блокаторов TGFβ, которые могут помочь также при постковидном синдроме и тяжелых формах COVID-19. Работа опубликована в журнале Nature.

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Мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C) — это редкое, но серьезное заболевание, которое развивается у детей и подростков после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Обычно симптомы проявляются через 2-6 недель после заражения. При MIS-C иммунная система ребенка начинает чрезмерно реагировать, вызывая воспаление в различных органах и тканях, таких как сердце, легкие, почки, мозг и кожа. Симптомы могут включать высокую температуру, сыпь, боли в животе, головную боль и усталость. В тяжелых случаях может развиться сердечная недостаточность. Лечение MIS-C направлено на уменьшение воспаления и поддержание функций органов. Обычно оно включает введение иммуноглобулинов (антител) в кровь и прием гормональных препаратов.

Исследователи проанализировали образцы крови у 145 детей с MIS-C от 2 до 18 лет из разных стран, сравнив их показатели с 105 детьми, перенесшими COVID-19 без осложнений. Чтобы выявить связь с вирусом Эпштейна-Барр (EBV), ученые использовали ПЦР-тесты, измеряли уровень антител к EBV и оценивали состояние CD8+ Т-лимфоцитов — клеток, которые должны уничтожать зараженные вирусом частицы. Дополнительно медики анализировали концентрацию белка TGFβ, регулирующего иммунные реакции.

Во всех случаях MIS-C ученые обнаружили три ключевых признака реактивации EBV: вирусную ДНК в крови, повышенные концентрации антител и большое количество «истощенных» Т-клеток, потерявших способность бороться с инфекцией. Уровень TGFβ у этих детей оказался в 3-5 раз выше нормы, что подавляло активность иммунитета. Его избыток мешал контролировать EBV. Вирус активно размножался, а организм в ответ производил еще больше неэффективных Т-клеток, усиливая воспаление. У 40% детей первоначальная коронавирусная инфекция протекала бессимптомно, но через 4-8 недель развивался опасный иммунный сбой.

Эксперименты показали, что блокировка TGFβ восстанавливает работу иммунных клеток. Это открывает возможность использовать уже существующие препараты, подавляющие TGFβ, для лечения MIS-C и, возможно, постковидного синдрома.