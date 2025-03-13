Кошки внесли существенный вклад в изучение медленного сна

Стадии глубокого и неглубокого сна кошек имеют четкие границы, поэтому эти животные часто участвуют в исследованиях, помогая ученым искать причины нарушений сна у людей. Об этом на форуме "Сон-2025" сообщил сомнолог, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.

"Кошка - великолепный объект для изучения сна. Потому что именно на ней можно медленноволновой или медленный сон дифференцировать по электрофизиологическим признакам на два уровня: неглубокий и глубокий медленный сон и, конечно, выделять быстрый сон", - сказал Вербицкий.

Ученые также привлекают к экспериментам кроликов, уточнил он. Такие работы, в частности, помогли изучить влияние отсутствия медленного сна на белковый метаболизм.

"[Без медленного сна у кошек] тормозились экспрессия гормонов, синтез белка. Тем самым, возникало затруднение в производстве новых белков, которые необходимы для организма. Это не только белки-регуляторы, ферменты, но и другие белки. <…> В течение суток организм человека продуцирует около 10 литров слизи, необходимой для того, чтобы выстилать слизистые оболочки - кишечника, носоглотки и других частей тела. Без нее организм функционировать не может. Большую часть слизи составляет белок лейцин и существенная его часть синтезируется именно во время сна", - отметил он.

XII международный научно-практический форум "Сон-2025" проходит 13-15 марта в Медицинском научно-образовательном институте МГУ. Это главное ежегодное событие Национального сомнологического общества, на котором обсуждаются вопросы исследований, диагностики и лечения нарушений сна. Ожидается, что в нем примут участие более 1 тыс. специалистов - ученых, врачей и представителей бизнеса.