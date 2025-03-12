Российские ученые изобрели "двойное" лекарство от рака простаты

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Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы.

Российские ученые изобрели «двойное» лекарство от рака простаты
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Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы — вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин, пишет РИА Новости.

Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский назвал неочевидные симптомы рака крови.

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