Российские ученые изобрели «двойное» лекарство от рака простаты

Ученые Томского политеха создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы.

Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы — вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин, пишет РИА Новости.

Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский назвал неочевидные симптомы рака крови.