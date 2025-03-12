Найдена способность лемура, которая может помочь в замедлении старения у людей

Американские ученые из Университета Дьюка и Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что толстохвостые карликовые лемуры, обитающие на Мадагаскаре, способны временно обращать вспять процесс клеточного старения. Это происходит благодаря удлинению теломер — защитных колпачков на концах хромосом, которые обычно укорачиваются с возрастом. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

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Теломеры — это концевые участки хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются, что приводит к старению клеток и их потере функциональности. Укорочение теломер связано с такими факторами, как стресс, малоподвижный образ жизни и недостаток сна.

Во время ежегодной спячки, которая длится до семи месяцев, лемуры впадают в состояние анабиоза. Их метаболизм замедляется, частота сердечных сокращений падает до восьми ударов в минуту, а дыхание становится редким. В этот период теломеры лемуров не только не укорачиваются, но и удлиняются, что временно возвращает клетки в более молодое состояние.

«Результаты оказались противоположными ожидаемым. Мы думали, что с данными что-то не так, но повторные анализы подтвердили удлинение теломер», — рассказала Марина Бланко, ведущий автор исследования.

Ученые наблюдали за 15 лемурами в Центре изучения лемуров Дьюка, имитируя зимние условия. Одна группа животных впадала в спячку, а другая оставалась активной. У лемуров, которые находились в глубоком оцепенении, теломеры удлинялись, тогда как у активных особей их длина оставалась стабильной.

Удлинение теломер может быть механизмом защиты клеток от повреждений, вызванных стрессовыми переходами между спячкой и бодрствованием. Этот процесс помогает лемурам жить дольше: их продолжительность жизни достигает 30 лет, что вдвое больше, чем у других приматов схожего размера.

Подобные процессы наблюдались у людей, переживших экстремальные условия, такие как длительное пребывание в космосе или под водой. Понимание механизмов удлинения теломер у лемуров может помочь в разработке методов профилактики возрастных заболеваний и замедления старения у человека.