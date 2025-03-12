Ученые узнали, есть ли связь между плотностью груди и риском рака

Согласно недавней научной работе, плотность груди имеет важное значение для диагностики рака молочной железы и чувствительности маммографии. Это может также влиять на скрининг.

© Ferra.ru

Новое исследование, результаты которого опубликованы в American Journal of Epidemiology, продемонстрировало: у женщин с плотной грудью риск диагностирования рака груди в 1,8 раза выше, чем у женщин с менее плотной грудью. Также при учёте чувствительности скрининга относительная вероятность развития рака груди была в 1,7 раза выше для женщин, у которых плотная грудь.

© Health News Hub

В рамках новой работы были проанализированы данные более 33 000 женщин, входящих в Консорциум по надзору за раком молочной железы, за 2000−2018 годы. Оказалось, что у женщин с плотной грудью в 1,7 раз больше шансов на развитие рака молочной железы, чем у тех, у кого менее плотная ткань молочной железы.

Кроме того, чувствительность цифровой маммографии для женщин с очень плотной грудью составляет 73%, а для женщин с преимущественно жирной грудью — 93%. Это значит, что скрининг в этом случае для женщин с плотной грудью может быть менее эффективным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.