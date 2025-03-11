Ученые смогли автоматизировать диагностику диабетической ретинопатии

Российские специалисты научили нейросеть анализировать снимки сетчатки глаза, автоматизировав диагностику диабетической ретинопатии и добившись точности более 97%. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

Диабетическая ретинопатия - это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте.

"Систему обучили на надежной выборке снимков, каждый из которых размечен сразу двумя высококвалифицированными специалистами. В результате искусственный интеллект отлично показал себя в испытании на трех современных датасетах. В частности, решение показало точность более 97% и чувствительность выше 84% на популярной в отрасли базе данных DRIVE", - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов исследования, аспиранта "Сколтеха" Мелаку Гетахуна, очень важно было добиться высокой чувствительности, так как она отражает способность модели распознавать микрососуды.

"В этой работе мы предлагаем иную архитектуру нейросети, чем в более ранних решениях, которые упускали микрососуды сетчатки. Мы также ввели алгоритм, который настраивает выдачу модели за счет понимания сути данных на снимке сосудов сетчатки. Тем самым мы избегаем случаев, когда относящиеся к сосудам пиксели ошибочно распознаются как фон", - сказал он.

По информации пресс-службы, на рассмотрение сети сосудов на одном снимке сетчатки глаза и вынесение диагноза без ИИ у врача может уходить от 10 до 40 минут, а нейросеть выдает ответ мгновенно, после чего врачу остается лишь проверить и подтвердить результат.