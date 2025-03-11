В чем опасность плохого сна для мозга пожилых

Исследователи из Университета Гонконга (HKU) подтвердили, что плохой сон у пожилых людей приводит к нарушениям работы системы удаления отходов жизнедеятельности мозга и снижению когнитивных способностей. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

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Многие исследования связывают плохой сон со снижением работоспособности мозга. Команда из Университета Гонконга сосредоточилась на глиально-лимфатической (глимфатической) системе — пути транспортировки жидкости, который играет важную роль в выведении отходов из мозга. Эффективность этой системы является важнейшим фактором, определяющим здоровье нервной системы, особенно в пожилом возрасте.

Ученые стремились понять взаимосвязь глиальной и нервной систем у людей с плохим сном, которая лежит в основе ухудшения памяти. Нарушение функционирования глиальной системы приводит к накоплению токсичных белков. Этот процесс выступает фактором риска нескольких неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и эпилепсия.

Исследовательская группа оценила здоровье мозга и качество сна 72 пожилых людей с помощью функциональной МРТ-съемки и полисомнографии. Результаты подтвердили, что плохое качество сна негативно влияет на нормальную работу мозга, отключая восстановительную лимфатическую систему.

Ученые напомнили, что для сохранения здоровья пожилым людям необходимо спать не менее восьми часов в сутки. При этом важно ложиться спать в одно и то же время.