Найден способ предсказать опасные побочные эффекты лечения рака

Ученые из Университета Кюсю выявили специфические белки спинномозговой жидкости, по которым можно оценить риск сбоев в работе иммунной и нервной систем после CAR-T-терапии рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Leukemia.

Для проведения CAR-T-терапии иммунные клетки пациента перепрограммируют, чтобы они могли успешнее нацеливаться на раковые клетки и уничтожать их. Эта методика эффективна, однако она сопряжена с риском возникновения серьезных побочных эффектов, включая синдром иммуноопосредованной нейротоксичности (ICANS), который может привести к воспалению центральной нервной системы.

ICANS может проявляться как головной болью, так и более тяжелыми состояниями, такими как нарушение сознания, судороги или кровоизлияние в мозг. Частота возникновения ICANS после CAR-T-терапии составляет около 64%.

Чтобы понять, от чего зависит риск опасных последствий CAR-T-терапии, ученые проанализировали белки в спинномозговой жидкости 29 пациентов с В-клеточной неходжкинской лимфомой (типом рака крови) до начала лечения. У 11 из них развился ICANS, в то время как у 18 не возникло признаков нейротоксичности.

Исследователи выявили 46 белков, уровень которых был значительно выше у пациентов с ICANS. Среди них два белка — C1RL и FUCA2 — показали наибольшую значимость для прогнозирования риска повреждения нервной системы. Измеряя соотношение этих белков, ученые смогли с высокой точностью предсказать вероятность развития нейротоксичности у пациентов.

Новый прогностический метод был успешно протестирован на второй группе из 10 пациентов. Однако ученые предупреждают, что, несмотря на высокую точность, полученные результаты требуют подтверждения на более крупной выборке.

Если дальнейшие исследования окажутся успешными, оценка уровней C1RL и FUCA2 поможет врачам диагностировать ICANS до того, как состояние пациента ухудшится. Открытие также может поспособствовать разработке препаратов, снижающих риск развития нейротоксичности.