Названы два фактора риска раннего рака поджелудочной

Ученые из Калифорнийского университета установили, что хронический стресс и злоупотребление жирной пищей могут способствовать раннему развитию рака поджелудочной железы. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Cancer Research (МСR).

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В ходе доклинических исследований было установлено, что нейромедиаторы, связанные со стрессом, и гормоны, связанные с ожирением, активируют белок CREB, который играет ключевую роль в росте раковых клеток.

Гормоны стресса активируют путь β-адренергического рецептора/PKA, в то время как гормоны, связанные с ожирением, активируют путь PKD.

β-адренергический рецептор/PKA (протеинкиназа А) играет важную роль в клеточных реакциях на гормоны стресса, такие как адреналин и норадреналин. Когда эти гормоны связываются с β-адренергическими рецепторами, происходит активация внутреннего механизма клетки, который включает протеинкиназу А (PKA).

В контексте рака, активация пути β-адренергического рецептора/PKA может способствовать ускорению клеточного роста и деления. Аналогичный эффект оказывает усиленная работа PKD.

Ученые также обнаружили, что стресс и ожирение могут стимулировать развитие рака поджелудочной железы через схожие механизмы. Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием жиров приводит к росту предраковых образований в поджелудочной железе. Однако, когда мыши подвергались стрессу из-за социальной изоляции, темпы развития заболевания у них ускорялись.

Кроме того, исследование показало, что стресс сильнее влияет на развитие рака у самок мышей по сравнению с самцами. Ученые предполагают, что влияние эстрогена и повышенная активность β-адренорецепторов могут делать женщин более восприимчивыми к рискам рака, связанным со стрессом.