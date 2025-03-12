Найден новый «виновник» устойчивости бактерий к антибиотикам

Ученые из Бостонского университета обнаружили, что бактерии, подвергшиеся воздействию микропластика, становятся устойчивыми к нескольким типам антибиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM).

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По словам ученых, каждый год от инфекций, устойчивых к антибиотикам, уходят из жизни пять миллионов человек. В основном бактерии становятся устойчивыми из-за неправильного применения или чрезмерного использования лекарств. Однако исследователи утверждают, что важнейшую роль в этом процессе играет микросреда, в которой размножаются микроорганизмы.

В лабораторных экспериментах ученые исследовали, как бактерия Escherichia coli реагирует на нахождение в окружении микропластика. Результаты показали, что тогда бактерии прикреплялись к его поверхности, они образовывали биопленку — защитный слой, который препятствует проникновению антибиотиков и других веществ.

Исследование показало, что биопленки, образующиеся на микропластике, значительно прочнее и толще, чем на других материалах, таких как стекло. Они значительно снижали эффективность антибиотиков, мешая им достигать бактерий. Эксперименты с различными комбинациями антибиотиков и материалов подтвердили, что микропластик способствует более высокой устойчивости бактерий к лекарствам.

Ученые продолжат изучать механизмы, которые позволяют бактериям прочно закрепляться на пластике. Они предполагают, что способность пластика отталкивать воду и другие жидкости позволяет бактериям легко прикрепляться. Кроме того, со временем пластик начинает впитывать влагу. Это означает, что его поверхность может поглощать антибиотики до того, как они достигнут целевых бактерий.