Найден способ ускорить разработку противораковых препаратов

Российские ученые разработали новый метод оценки эффективности фотосенсибилизаторов - соединений, разрушающих мембраны раковых клеток под действием света, который позволит ускорить разработку и тестирование потенциальных противораковых препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Фотосенсибилизаторы - это вещества, использующиеся в фотодинамической терапии, которая является одним из подходов при борьбе с раком. Отмечается, что фотодинамическая терапия нетоксична для здоровых тканей организма, но для ее широкого применения в клинической практике необходимо создавать высокоэффективные фотосенсибилизаторы.

"Разработанный метод позволит снизить финансовые и временные затраты на биологические исследования инновационных противоопухолевых препаратов, в частности, активируемых светом. В целом, наша работа даст возможность ускорить поиск препаратов для терапии социально значимых заболеваний. Это в итоге сделает лекарства доступнее, а методы лечения более эффективными", - приводятся в сообщении слова преподавателя и научного сотрудника РТУ МИРЭА, руководителя проекта Петра Островерхова.

Как отмечается в сообщении, суть метода заключается в том, что ученые путем смешивания фотосенсибилизаторов с липидом POPC, получили "плавающие" липидные мембраны, содержащие разные фотосенсибилизаторы и определили поверхностное давление, которое возникает в монослойных пленках липидов на поверхности воды, проследив, как оно меняется после облучения светом. Предложенная методика имитирует "поведение" фотосенсибилизаторов в раковых опухолях и позволяет устанавливать их эффективность, а также сравнивать между собой.

Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.