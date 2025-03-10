Обнаружен ранее неизвестный иммунный механизм

Ученые из Института Вейцмана установили, что компоненты клеток под названием протеасомы, или «машины по утилизации белков», могут производить пептиды для борьбы с бактериями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Протеасома — это структура, которая разрезает дефектные или ненужные белки на более мелкие фрагменты, называемые пептидами. Ранее было известно, что эти пептиды могут служить сигналами для иммунной системы, указывая на наличие угрозы для клетки. Однако, как оказалось, протеасома играет и более важную роль: она также расщепляет белки на пептиды, способные уничтожать бактерии.

Исследователи изучили огромное количество данных о пептидах, полученных из протеасомы, и обнаружили, что некоторые из них схожи с известными антимикробными пептидами.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые провели серию экспериментов с клетками человека. В одной группе клетки имели активные протеасомы, в другой работа этих компонентов была подавлена. Когда к клеткам «подсадили» бактерии, неактивные протеасомы не смогли справиться с инфекцией.

В другом эксперименте команда использовала пептиды, полученные из протеасомы, для лечения мышей, зараженных пневмонией и сепсисом. Результаты показали, что пептиды были так же эффективны, как и традиционные антибиотики.

В ходе дальнейших исследований ученые определили часть протеасомы, которая регулирует этот защитный «турборежим». Это открытие стало основой для выявления ранее неизвестного механизма иммунной защиты. Команда уже идентифицировала более 270 тысяч потенциальных пептидов, которые можно получить из протеасомы. В будущем их можно использовать для создания новых противомикробных препаратов.