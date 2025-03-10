Найдена связь между группой крови и риском заболеть норовирусом

Не все задумываются, почему одни люди моментально подхватывают желудочный грипп, а другие остаются невосприимчивы к этой инфекции даже в период массовой сезонной эпидемии. По мнению старшего научного сотрудника американского Центра безопасности здоровья имени Джона Хопкинса Амеша Адальи, все дело кроется в группе крови. Об этом сообщает портал Pravda.ru.

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«Группа крови давно известна, как фактор, влияющий на восприимчивость человека к норовирусу, отличительными признаками которого являются рвота и диарея. Это достаточно неприятная инфекция, но она не достигает всех одинаково», - считает инфекционист.

По словам доктора Адальи, люди, обладающие первой группой крови более восприимчивы к современным штаммам норовируса, нежели лица с группами крови II, III, IV, что и было подтверждено исследованиями, проведенными в Центре безопасности здоровья в Балтиморе штат Мэриленд, показавшими, что рецепторы желудочно-кишечного тракта только лиц с первой группой крови способствуют развитию норовирусного патогена в организме человека.