Ученые заявили, что мозг не умирает после смерти человека

Ученым удалось провести удивительный эксперимент: свинью оживили через час после того, как была зафиксирована ее смерть.

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Наука продолжает удивлять новыми открытиями в области изучения мозга, и недавно мир увидел поразительный эксперимент. Исследователи совершили невероятное — им удалось оживить свинью спустя час после зафиксированной смерти.

Этот научный прорыв вызвал оживленную дискуссию о перспективах криогенной заморозки — инновационной технологии, позволяющей сохранять организмы в состоянии анабиоза с целью возможной будущей реанимации. В Берлине уже работают компании, предлагающие подобные услуги. По данным одной из них, криоконсервации подверглись уже шесть человек.

История знает и другие случаи успешного возвращения к жизни после экстремального охлаждения. Примечательный пример — история британки Одри Маш, которая во время прогулки по Пиренеям оказалась в состоянии глубокой гипотермии. После семи часов в таком состоянии, при температуре тела всего 18 градусов, спасателям удалось восстановить работу её сердца.