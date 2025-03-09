Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной Х-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание Science.org.

Ученые исследовали мышей с разными типами Х-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола.

В частности, большая разница была в производстве миелина - вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов.

Вероятно, у людей вторая Х-хромосома работает аналогично - активизируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи.

По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах.