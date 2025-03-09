Назван овощ, который снижает риск развития нескольких видов рака

Ученые из Тегеранского медицинского университета установили, что пигмент под названием ликопин в составе помидоров снижает общий риск развития онкологических заболеваний и вероятность летального исхода рака легких. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Nutrition.

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Чтобы оценить терапевтическую эффективность ликопина, ученые проанализировали 121 ранее опубликованное исследование на соответствующую тему. Они обнаружили, что активное потребление этого природного вещества было связано с существенным снижением общего риска развития рака.

Участники с наибольшей долей ликопина в рационе были лучше всего защищены от онкологических заболеваний. Согласно данным метаанализа, каждое увеличение концентрации этого растительного пигмента в крови на 10 мкг/дл снижало общий риск рака на 5%.

Особенно сильная связь была выявлена между потреблением ликопина и снижением риска рака простаты. Кроме того, исследователи обнаружили, что высокие уровни ликопина в крови коррелировали с лучшей выживаемостью при раке легких.