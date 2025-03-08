Деменцию научились предсказывать по ритмам головного мозга во сне

Ученые из Mass General Brigham разработали искусственный интеллект (ИИ), который способен выявлять риск деменции на основе анализа ритмов головного мозга во время сна. Для исследования использовались данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) у женщин старше 65 лет, за которыми наблюдали на протяжении пяти лет.

Специалисты обнаружили, что определенные изменения в ритмах мозга могут предсказать когнитивные нарушения еще до появления первых симптомов. В частности, изменения в гамма-диапазоне во время глубокого сна оказались связаны с последующим ухудшением памяти и мышления. По результатам тестирования, ИИ смог правильно определить 85% людей, у которых позже развилась деменция, а общая точность метода составила 77%.

Исследование показало, что мониторинг мозговой активности во сне может стать эффективным инструментом для ранней диагностики когнитивных расстройств. По словам ведущего автора исследования Шахаба Хагайеха, использование портативных ЭЭГ-устройств в будущем позволит вовремя выявлять группу риска и принимать меры еще до появления симптомов.

Ученые также рассматривают возможность воздействия на ритмы мозга с помощью электрической стимуляции, чтобы замедлить развитие деменции. В ближайшее время планируется клиническое испытание, которое проверит, можно ли таким способом улучшить когнитивное здоровье.