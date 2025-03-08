Ученые нашли новое-старое лекарство по борьбе с метастазами рака

Учёные нашли связь между аспирином и снижением риска смерти от онкозаболеваний. Специалисты из Великобритании, Италии, Тайваня и Франции пришли к выводу, что аспирин способен предотвращать размножение раковых клеток, оказывая влияние на воспалительные процессы в организме. Подробности исследования опубликовал журнал Nature.

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Суть эксперимента

Во время опытов на мышах учёные выяснили, что аспирин помогает снизить вероятность метастазирования рака молочной железы и толстой кишки, а также кожи (меланомы), пишет Nature.

У грызунов, которым вводили это лекарство, метастазы гораздо реже распространялись в печени и лёгких по сравнению с контрольной группой.

Выводы учёных

Главная особенность аспирина — его способность подавлять воспалительные процессы в организме, считают эксперты.

По их словам, препарат может препятствовать активности фермента, отвечающего за выработку тромбоксана А2 — вещества, влияющего на сужение сосудов и появление тромбов.

Таким образом, средство стабилизирует работу иммунной системы, помогая T-лимфоцитам, клеткам иммунной системы бороться с раковыми.

Специалисты не исключили, что аспирин может помочь при лечении метастатического рака.

Но, чтобы окончательно подтвердить эту теорию, нужно провести ещё ряд исследований, добавили учёные.

Ранее «Секрет» писал, что исследователи указали на связь между тату и двумя формами рака. Подробности можно узнать тут.