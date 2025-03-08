Разработана методика для первичной диагностики заболеваний ЖКТ

Диагностическую матрицу, которая поможет врачам первого звена определять причины возникновения заболеваний ЖКТ, разработали ученые-медики из Новгородского университета. Этот инструмент поможет быстрее и более точечно направлять пациентов к нужным специалистам, а при синергии матрицы с цифровыми технологиями может получиться полноценная IT-система помощи принятия врачебных решений, сообщили ТАСС пресс-службе вуза.

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«Диагностическая матрица представляет собой базу данных, работающую на автоматизированном алгоритме. Она определяет взаимосвязь между симптомами и инфекционными агентами, которые вызывают те или иные гастроэнтерологические заболевания. В основе матрицы лежит таблица. В ее строках указываются возбудители, а в столбцах - симптомы болезни, ими вызываемой. На пересечение этих строк и столбцов рассчитываются индексы достоверности. Они и говорят о степени наличия конкретной инфекции при каждом симптоме. То есть, если у пациента, скажем, ярко выраженные специфические симптомы, то индекс достоверности будет наиболее высоким применительно к конкретному инфекционному заболеванию. А если больной жалуется на общеклинические симптомы, то индекс будет низким», — сообщили в вузе.

Расчет индекса в матрице основывается на результатах научных и клинических исследований, которые ведут авторы проекта.

«Сейчас мы изучаем иммунный статус у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта. Разное состояние иммунитета у пациентов оказывает различное влияние на состав нормальной и патогенной флоры ЖКТ. Исследуется, какие именно иммунологические показатели оказывают наибольшее влияние на развитие патологического процесса при инфекционных процессах. Все полученные результаты этих клинических исследований войдут в диссертационную работу и далее будут также внесены в матрицу», — пояснил участник проекта, автор диагностической матрицы, аспирант кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Медицинского института НовГУ, заведующий новгородской государственной поликлиникой №1, врач-гастроэнтеролог Андрей Митрофанов.

Практическая польза и уникальность

Как пояснил консультант проекта, кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Медицинского института НовГУ, заместитель главврача по медчасти новгородского учреждения "Центр хелпер", главный внештатный иммунолог-аллерголог Минздрава Новгородской области Сергей Нора, к примеру, гастрит может быть вызван как органическим или функциональным расстройством желудка, стрессом, так и хеликобактериями.

«Если пациент жалуется на изжогу по утрам, улучшение состояния после приема пищи, повышение фебрильной температуры при пропуске еды, диагностическая матрица скажет: у него хронический гастрит. И тогда врач направит его не к гастроэнтерологу, а к инфекционисту. Таким образом, матрица позволит не вспоминать каждый раз фельдшерам и терапевтам по 100 страниц клинических рекомендаций гастрита, когда у него за день по 30 человек на приеме сидит. Матрица поможет легко и быстро диагностировать этиологию заболевания. А это, в свою очередь, [позволит] более точно и без потери времени направлять пациентов к нужному узкому специалисту для дальнейшего обследования и лечения», — сказал он.

Матрица для инфекционной гастроэнтерологии уникальна тем, что в нее можно легко вносить новые сведения, менять имеющиеся, а она легко адаптируется под новые вводные, не потеряв своей функциональности.

В перспективе разработанный алгоритм может лечь в основу софта, на базе которого появится конечный продукт, - компьютерная программа или мобильное приложение для медиков. Оно поможет принимать врачебные решения. Также с помощью матрицы можно будет обучать искусственный интеллект. А объединив все имеющиеся медицинские матрицы, можно и вовсе получить мощный инструмент, который полностью охватит первичную диагностику заболеваний.