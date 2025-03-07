Найдена связь между качеством сна и диабетом

Нарушение сна может негативно сказываться на уровне сахара в крови и повышать риск развития метаболических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Китайской лаборатории наук о жизни и биомедицине, проанализировав данные более тысячи человек, сообщает Medical Xpress.

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Эксперты изучили, как продолжительность и время засыпания влияют на колебания уровня глюкозы. В течение нескольких лет участники заполняли анкеты о своих привычках сна, а затем две недели носили устройства для непрерывного мониторинга сахара в крови.

Анализ выявил четыре группы по длительности сна: от тяжелого недосыпа (4-4,5 часа) до нормального режима (8 часов). Также испытуемых разделили на тех, кто ложится спать рано, и тех, кто регулярно засыпает поздно.

Результаты показали, что у людей с хроническим недосыпом уровень сахара в крови колебался сильнее — разброс значений глюкозы был выше на 2,87 процента по сравнению с теми, кто спал достаточно. У участников, которые стабильно засыпали поздно, этот показатель увеличивался на 1,18 процента. Наибольшие отклонения от нормы наблюдались у тех, кто сочетал короткую продолжительность сна с поздним засыпанием — их уровень глюкозы менялся наиболее хаотично, что свидетельствует о высоком риске нарушения метаболизма.

Исследователи подчеркивают, что нестабильный уровень сахара связан с повышенным риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы работы указывают, что оптимальная продолжительность сна и ранний отход ко сну могут стать важной частью профилактики диабета и метаболических нарушений.